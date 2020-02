Antonio Conte a Razgrad in Bulgaria ha risposto alle domande della stampa, italiana e internazionale, alla vigilia della trasferta con il Ludogorets, gara di andata dei sedicesimi di Europa League. Una partita importante per il futuro della stagione nerazzurra nelle coppe, dopo l’eliminazione dalla Champions e la sconfitta nella semifinale di andata di Coppa Italia in casa contro il Napoli.

Quali sono le principali qualità del Ludogorets?

“È una squadra che è abituata a primeggiare nel proprio campionato, dove ha vinto l’ultima gara 6-0. Ed è una squadra che è abituata a disputare le coppe”.

Cosa pensa del difensore centrale Moti?

“Non mi piace parlare dei singoli giocatori. Il Ludogorets ha qualità individuali e di gruppo. Dobbiamo avere rispetto, conoscendo i loro pregi e i loro difetti”.

Al Manchester United Sanchez non era felice come qui all’Inter. Cosa gli manca per tornare al livello che aveva all’Arsenal?

“Alexis è rientrato da un lungo infortunio. Negli ultimi due anni, peraltro, non aveva giocato molto. Dobbiamo lavorare molto per fargli raggiungere la migliore condizione”.

Come si riparte da una sconfitta che brucia, come quella dell’Olimpico?

“Brucia per la sconfitta, non per la prestazione. L’Inter ha fatto due regali a una squadra fortissima, ma si riparte con voglia di fare e migliorare. Pensiamo alla competizione europea che ci attende”.

Lei ha detto: se vogliamo dare fastidio alla Juve dobbiamo crescere. Eriksen, con la sua esperienza, può aiutare a fare questo passo in avanti?

“Ogni calciatore deve migliorare se stesso, non contare sull’esperienza dei compagni. Per quanto riguarda Christian, deciderò dopo la rifinitura se schierarlo dall’inizio”.

Alcuni giocatori non sono venuti qui in Bulgaria. Ha intenzione di sperimentare nuove soluzioni da un punto di vista tattico?

“Brozovic è rimasto a Milano per problemi alla caviglia, non si è allenato nei giorni scorsi. Milan Skriniar è in recupero dall’influenza”.

Andrea Ranocchia, in conferenza con Conte, ha spiegato come affrontare la seconda competizione europea: “Per noi l’Europa League è importante e sappiamo che va giocata un passo alla volta. La partita di domani è il primo passo, e sappiamo che non sarà semplice”. Anche in Bulgaria a difendere i pali sarà Padelli, che sostituisce l’infortunato Handanovic ed è finito nel mirino della critica per prestazioni non all’altezza. Ma il difensore si è schierato con il compagno: “Padelli ha fatto ottime partite, per noi compagni non cambia nulla. Ha tutti gli occhi addosso, ma noi ci fidiamo di lui. Non c’è alcun caso”. Sul fatto che questa possa essere l’Inter più forte in cui ha mai giocato, Ranocchia ha preferito non sbilanciarsi: “Spero di poterlo dire a fine anno, significherà che avremo vinto qualche trofeo”.