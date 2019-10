MILANO – Antonio Conte e l’Inter si avvicinano al Sassuolo con tre assenze pesanti: D’Ambrosio, Sanchez e Sensi. Dunque, largo alle ‘seconde linee’: “Partiamo con il dire che sono tutti sono titolari. Ho grande fiducia in ogni singolo giocatore della rosa, perché sono calciatori che ho deciso di tenere o di prendere, per questo nutro grande fiducia in tutti. Affronteremo la situazione a petto in fuori pronti a dare battaglia”.



Come ha visto la squadra in vista di questo tour de force?

“La squadra ha lavorato benissimo. Questo mi lascia molto sereno sotto tutti i punti di vista. C’è grande impegno, grande voglia, determinazione. Quando vedi questo in allenamento e nelle partite devi per forza essere sereno, poi puoi vincere o no ma l’importante è che ci sia sempre grande voglia di fare e migliorare. La vedo quotidianamente e questo mi lascia sereno e contento”.

Che considerazioni ha fatto dopo l’infortunio di Sanchez?

“Sicuramente c’era molto dispiacere perché stiamo parlando di un ragazzo che aveva già dato un grande apporto. Dispiace inoltre anche per il ragazzo perché è arrivato con entusiasmo. Stava facendo bene, aveva lavorato duro. Forse nel momento in cui avrebbe raccolto i frutti è arrivata questa tegola. Gli infortuni fanno parte della carriera”.

Un giocatore come Ibrahimovic potrebbe essere utile?

“Parlare di altri giocatori sarebbe una mancanza di rispetto per quello che mi ha e mi sta dando il gruppo. Quindi, non penso sia giusto parlare di altri. Lo dico con grande rispetto verso Ibra, un ragazzo straordinario che rimarrà nella storia del calcio quando deciderà di smettere. A volte certe disavventure (gli infortuni) ti rendono più forti”.

Cosa manca all’Inter per essere dinamite?

“Per ora abbiamo dato continuità e non siamo stati scintilla. Dobbiamo continuare ad avere regolarità di risultati e prestazioni. Il futuro passa dal miglioramento di ognuno di noi”.

Dopo l’infortunio di Zapata, Gasperini ha affermato che sarebbe necessario riformare il calendario internazionale per quanto riguarda le amichevoli….

“Non è semplice trovare una soluzione. Io sono stato da tutte e due le parti. Prima avendola dalla parte del club mi è capitato di lamentarmi, ma poi avendo fatto anche il ct dico che anche i commissari tecnici hanno bisogno di vedere i calciatori”.

L’Inter arriva da 6 vittorie e 2 sconfitte. Su cosa ha lavorato in questa pausa?

“In tutte le partite vinte o no abbiamo esaminato le prestazioni sotto tutti gli aspetti. In maniera molto obiettiva, come sempre, abbiamo cercato di individuare le situazioni in cui possiamo migliorare. Quando giochi 7 partite in 23 giorni lo spazio per lavorare sulla parte tattica è molto più ridotto. Durante i percorsi in cui hai solo partite tralasci qualcosa tatticamente e, comunque, dopo soli tre mesi non posso pretendere che determinate cose siano fissate nella mente dei calciatori. Abbiamo quindi sfruttato questi giorni per lavorare sui concetti che in quei venti giorni abbiamo potuto toccare di meno”.

Il Sassuolo e la Juve sono le bestie nere dell’Inter. Domani giocherete contro gli emiliani…

“Stiamo parlando di una splendida realtà. Bisogna fare i complimenti al Sassuolo, sono una società seria con un allenatore molto preparato. Il Sassuolo gioca un calcio egregio in una realtà piccola. Domani c’è una gara, importante per loro, importantissima per me. Ci misureremo sapendo che affrontiamo una realtà del campionato di Serie A”.

A che punto è la crescita di Esposito?

“Giusto per chiarire la situazione perché tante persone parlano senza sapere tre settimane fa è venuto qui Maurizio Viscidi, che era responsabile delle giovanili azzurre già quando ero c.t. io. Parlando in ufficio gli ho detto che ero contentissimo per Esposito se avesse potuto fare il Mondiale, l’unica cosa è che non doveva succedere nulla agli altri. E lui mi ha detto che non c’erano problemi. Abbiamo chiacchierato in maniera tranquilla, non so dove siano uscite alcune cose. Detto questo stiamo parlando di un ragazzo che ha fatto tutto il pre-campionato con noi. Un prospetto importante per il futuro e il presente. E’ cresciuto tanto, fisicamente e di mentalità. A tutti gli effetti è un giocatore della rosa. Non avrei paura a farlo giocare. E’ inevitabile che quando ti trovi davanti Lukaku, Lautaro, Politano e Sanchez c’è da essere chiari come lo siamo stati a inizio estate. Io lo stavo facendo esordire a Barcellona, per far capire che fiducia ho io e quella che hanno i compagni. E’ un ragazzo che deve viaggiare molto terra terra, ma non mi dà segni di presunzione. Dovesse darmene state certi che sarei pronto a togliergliela. Sta lavorando e avrà le sue chance. Dovrà darci qualcosa perché nel momento in cui giochi è perché credo tu possa darci qualcosa. I compagni hanno fiducia, la società anche, io e lo staff pure. Ripeto: nelle disgrazie ci sono delle opportunità. Cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno”.



Fonte