MILANO – “Penso che il direttore sia stato molto chiaro nel dire che non ci sono tanti soldini. Quindi bisogna essere bravi nel trovare situazioni che per tanti motivi ci possono portare benefici, altrimenti la vedo dura. Le idee ci sono, ma non c’è da spendere tanto. Quando non puoi arrivare con i soldi, devi arrivarci con l’arguzia”. Dopo la vittoria sul Cagliari che è valso l’accesso ai quarti di Coppa Italia, Antonio Conte fa anche il punto del mercato.

“Con questi ragazzi c’è una buona sintonia e un buon feeling, sono ragazzi per bene, hanno voglia di fare e quando hai un gruppo del genere devi essere contento di averli a disposizione”. “Dopo il pari con l’Atalanta c’è stata un’ottima risposta da parte di tutti i ragazzi – ha sottolineato Conte ai microfoni Rai – Alcuni non giocavano da diverso tempo, lo stesso Barella veniva da un infortunio e oggi era la prima partita che faceva dall’inizio. Sono contento perchè ci sono state prestazioni positive da ragazzi come Dimarco, lo stesso Lazaro ha fatto una buona partita e Borja Valero si è confermato un elemento che sta facendo molto bene”.

Nota di merito anche per Alexis Sanchez, tornato in campo proprio questa sera: “Sono contento anche per Sanchez: è inevitabile che ci voglia ancora un pò per vedere il vero Sanchez ma sta recuperando e sta tornando a disposizione e questo per noi è molto importante”. Poi l’elogio complessivo a tutto il gruppo: “Fin da subito si è stabilito un bel feeling con i ragazzi, hanno sposato l’idea di calcio. Ci sono dei margini di miglioramento, soprattutto nella fase i pressione. A volte ci capita di abbassarci e di diventare un po’ passivi. Ai ragazzi spiego di rimanere attivi anche nella nostra metà campo. Ma ci stiamo lavorando e la cosa che mi riempe di soddisfazione è il fatto che abbiano sposato l’idea delle due punte con centrocampisti che si inseriscono”.

Ma il pensiero si sposta inevitabilmente sul campionato con la Juventus in testa dopo 19 giornate nonostante l’ottimo ruolino di marcia dei nerazzurri: “Abbiamo fatto un girone d’andata importante perchè fare 46 punti e farli come li abbiamo fatti noi, affrontando delle problematiche, non era semplice. Le difficoltà ci hanno fortificato e questo spiega il perchè abbiamo ottenuto tutti questi punti. Nel girone di ritorno sarà difficile, lo sappiamo, ci sarà da giocare, da lottare e da crescere. Si è iniziato un percorso, siamo all’inizio e bisogna avere pazienza per assimilare tutto”.

“Abbiamo giocato molto bene in entrambe le fasi. Sono molto felice per la vittoria, ma devo ringraziare i compagni, il tecnico e i tifosi. Mi hanno aiutato dal primo giorno”, l’analisi di Romelu Lukaku. “L’Inter è la mia migliore opzione perché qui tutti possono aiutarmi a crescere e io posso aiutare il club – ha proseguito il giocatore belga – Io do tutto in campo non penso solo a me stesso ma soprattutto alla squadra. Sono qui per questo e alla fine spero di vincere qualcosa”.







