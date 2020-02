MILANO – Non ha perso un derby degli ultimi sette. È seconda in classifica, sei posizioni e 19 punti sopra il Milan. Insomma, l’Inter affronterà la stracittadina di domenica contro il Milan nella condizione in cui nessun tifoso vorrebbe mai arrivare a un derby: da favorita. Anche se la statistica dice che il risultato della stracittadina – esattamente come ogni altra partita – nella maggior parte dei casi segue il pronostico, l’Inter dovrà quindi giocare anche contro la superstizione.

I numeri



La squadra di Anonio Conte finora in stagione ha fatto 44 gol (il Milan 23), ne ha subiti 18 (i rossoneri 27) e ha vinto 15 delle 22 partite giocate, perdendo solo contro la Juventus. Il Milan ha vinto 9 volte e perso 8, una in più del Verona che insegue a un punto. Altro dato significativo sono i gol dell’attacco. Per rendersi conto di quanto poco prolifico sia il reparto avanzato del Milan, basta un dato: il primo rossonero in classifica marcatori è il numero 39. E si tratta di Theo Hernandez, un difensore. L’Inter ha invece entrambe le punte in top ten. Romelu Lukaku, terzo a quota 16 gol, e Lautaro Martinez, settimo con 11 reti. Ma l’argentino non ci sarà: squalificato dopo le proteste con l’arbitro al termine di Inter-Cagliari.

I grattacapi di Conte

Oltre al fardello di partire da favoriti, è proprio questo il primo dubbio che dovrà risolvere l’ex ct: che punta schierare al posto di Lautaro? A Udine, il 17enne Sebastiano Esposito non ha fatto una gran partita, dimostrando tanto entusiasmo quanta inesperienza. Il collaudato Sanchez, il cui ingresso nella ripresa ha contribuito a sbloccare la gara contro l’Udinese, arriva però da un lungo infortunio. Altra questione da risolvere: rischiare da subito Eriksen, come mezzala o dietro le punte, o affidare il centro del campo al trio Barella, Brozovic, Vecino? In difesa, l’assenza che pesa è quella di Bastoni, anche lui squalificato. Potrebbe allora tornare in campo Godin, che proprio contro il Milan all’andata (partita vinta 2-0 dall’Inter) fece una delle sue migliori prestazioni in nerazzurro finora.

I consigli di Moratti

L’ex presidente nerazzurro, Massimo Moratti, tramite il sito web Passioneinter.com, mette in guardia sull’effetto che Ibrahimovic (uno dei grandi acquisti della sua gestione) ha avuto sul Milan: “Ibra senza dubbio è bravo, intelligente ed un giocatore dal grande carisma: può caricare tutto il Milan. Bisogna fare attenzione”. Quanto a Eriksen, da molti paragonato a Snejider, Moratti dice: “Wesley ci fece fare un salto di qualità. Auguro al danese di fare il suo stesso percorso”. Eriksen, come tutti i compagni, si sta sottoponendo alle doppie sedute di allenamento imposte dal duo Conte – Pintus, bravissimo e implacabile preparatore atletico. Da sabato, ritiro per tutti. Perché Conte, che prima del derby di andata confessò di non avere dormito per la tensione, lo sa bene: la condizione di squadra favorita è pericolosa e può fare venir meno la concentrazione.







