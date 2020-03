A raccogliere le disponibilità dei giocatori – tutti quelli in rosa, dal primo all’ultimo – è stato capitan Samir Handanovic. Poi ha contattato l’ad nerazzurro Beppe Marotta. I calciatori dell’inter sono pronti a ridursi lo stipendio, per far fronte all’inevitabile contrazione dei ricavi conseguente allo stop del calcio dovuto all’emergenza coronavirus. L’allenatore Antonio Conte aveva già assicurato da giorni la propria disponibilità a fare altrettanto e ha apprezzato la compattezza con cui ha risposto l’intera squadra.

La Juventus, società quotata in borsa, giorni fa ha reso pubblici i termini dell’accordo raggiunto dal tecnico e dai giocatori con la società per la riduzione degli stipendi. L’Inter invece, prima di comunicare le possibili percentuali di decurtazione dei compensi, ha deciso di attendere che sia un po’ più chiaro il quadro sul futuro di campionato e coppe. Si aspetta, insomma, che prima la Uefa (in collegamento con le 55 federazioni che rappresenta) e poi la Figc si riuniscano per valutare la possibilità di concludere la stagione calcistica in corso. Sempre che le autorità politiche e sanitarie lo consentiranno, ovviamente.

Anche se alla Pinetina non si esclude al momento di regolare la questione stipendi con trattative private, caso per caso, l’ipotesi di partenza è quella già condivisa da staff tecnico e giocatori bianconeri: nel caso in cui non si tornerà a giocare, stipendi congelati per quattro mesi, con la possibilità che una parte degli importi trattenuti sia poi corrisposta negli anni a venire. Sulle stesse basi è in corso un dialogo in tutte le maggiori società di Serie A. Più problematica la questione del Genoa, dove gli stipendi non vengono pagati da gennaio, e di Torino e Sampdoria, dove calciatori e staff attendono la paga di febbraio, quando pure si giocava.

L’iniziativa della Juve, ora seguita da altri grandi club, ha di fatto sottratto la materia della riduzione degli stipendi a Lega di Serie A e Associazione italiana calciatori. I sindacati delle società e dei giocatori infatti nulla possono sulle trattative fra i presidenti e i loro tesserati. In linea di principio, la Lega ha comunque comunicato ad Aic la volontà di congelare gli stipendi dei mesi da marzo a giugno, se non si tornerà a giocare. Per contro i calciatori chiedono che, a conti fatti, la decurtazione non riguardi più di due mensilità. E che una quota dei soldi risparmiati dalle società – compresa fra un quarto e un quinto – sia investita per sostenere le serie minori, il calcio femminile e i settori giovanili, in un momento di sofferenza economica per tutto il mondo dello sport.