DORTMUND – Antonio Conte, dopo la dolorosa sconfitta per 3-2 di Dortmund, spara a zero contro la società. “Magari venisse anche qualche dirigente a dire qualcosa”, ha detto in tv. Poi, in conferenza stampa, ha rincarato: “La programmazione la ho fatta io con i dirigenti. Mi sono fidato sul alcune cose, ma non avrei dovuto fidarmi. Parlo dei limiti della rosa”.

Ai suoi giocatori, che nel primo tempo hanno dominato il Borussia per poi farsi raggiungere e superare nella ripresa, non imputa alcun errore: “Non posso dire niente a loro. Possiamo mettere in difficoltà chiunque ma Vengono a dirmi: mister io le ho giocate tutte, come faccio? E la Champions League è compromessa. Questa sera per me è una ferita. Mi auguro che anche altri la sentano come me”. Il riferimento è evidentemente sempre ai dirigenti nerazzurri.

Conte glissa invece sul punto tecnico. Quando gli si chiede cosa sia andato storto fra il primo e il secondo tempo, risponde: “Dobbiamo ancora analizzare la situazione”. Il suo obiettivo polemico resta quindi solo la società. Da settimane l’allenatore si dice “preoccupato” per il fatto che – a fronte di infortuni come quelli di Sanchez, Asamoah, D’Ambrosio e dei recuperati Vecino e Sensi – abbiano dovuto giocare sempre gli stessi giocatori, in campionato e in coppa. Uno sfogo, certo. Ma anche un modo di fare pressione in vista del mercato di gennaio. Come già fece a luglio, per spingere l’Inter a comprargli Lukaku, sostenendo pubblicamente che “dalle scelte dipendono gli obiettivi”.

Conte alla società chiede un centrocampista tecnico e fisicamente prestante. E un esterno in grado di coprire entrambe le fasce, nel centrocampo a cinque. Non sembra prioritario invece l’arrivo di un attaccante, visto che la coppia Lukaku – Lautaro macina gol. Resta da capire come le uscite dell’allenatore saranno accolte non solo dai dirigenti nerazzurri, ma anche dalla proprietà cinese. L’Inter è ora terza nel girone di Champions, a 4 punti, dietro al Barcellona, a 8, e al Borussia Dortmund, salito a 7 con la vittoria sull’Inter.







