La sfida con il Dortmund

Prima di studiare sullo schermo gli schemi del Borussia Dortmund di Lucien Favre, che arriverà a San Siro mercoledì, Antonio Conte ha riproposto ai suoi giocatori i filmati degli ultimi 20 minuti della partita contro il Sassuolo. Meno di un quarto di gara, che ha però rischiato di costare caro e che a caldo lo aveva fatto infuriare: dall’incomprensione fra De Vrij e Bastoni sul gol di Djuricic, allo slalom di Boga fra le maglie turchesi prima del gol del 3-4. Alla sessione video, alla Pinetina è seguito il solito allenamento della squadra divisa in due gruppi: recupero per chi ha giocato ieri, sessione piena per chi ha riposato.

Digerita la partita al Mapei Stadium, con 70 minuti giocati al massimo seguiti dalla quasi-rimonta del Sassuolo, Conte ha cercato di portare concentrazione e calma nel gruppo. Quella con il Borussia Dortmund in casa è quasi una partita da dentro o fuori. O meglio: perdere sarebbe una condanna, vincere potrebbe non bastare ma serve a tenere viva la speranza. L’Inter nel girone di Champions ha un solo punto, come anche lo Slavia Praga (con cui a San Siro i nerazzurri hanno pareggiato). Barcellona e Borussia Dortmund sono a quota quattro punti. Per continuare a giocare nell’Europa che conta, l’Inter non deve sbagliare.

La difesa da sistemare

I maggiori dubbi riguardano la difesa. Nelle ultime 3 partite, l’Inter ha incassato 7 gol. Nelle precedenti 7 ne aveva presi appena 3. È presto per dire che il reparto si sia inceppato (pesano sul bilancio i match con Barcellona e Juve, entrambe in gol due volte), ma si impone una riflessione. Dopo avere schierato a Reggio Emilia il trio Skriniar (a destra), De Vrij e Bastoni, contro i tedeschi in coppa potrebbe tornare allo schema base Godin, De Vrij Skriniar. In fascia sinistra nel centrocampo a cinque è probabile il rientro di Asamoah, che col Sassuolo ha riposato, e si studia il possibile impiego di Vecino, a cui domenica è stato preferito Gagliardini. Quanto agli infortunati, se è certo che non ci saranno D’Ambrosio e Sanchez (fuori tre mesi), non è escluso che Stefano Sensi possa quantomeno andare in panchina.