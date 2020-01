Colpa dell’arbitro. Colpa della squadra. Colpa di entrambi. Il pareggio interno contro il Cagliari frena ancora la corsa dell’Inter e, su Twitter, scalda gli animi dei tifosi. Anche i sostenitori ‘eccellenti’ cinguettano dopo il match, dividendosi tra chi punta il dito contro l’arbitro Manganiello e chi, invece, vede una squadra in difficoltà. “Nell’era post-var gli scudetti te li fanno perdere così”, scrive Enrico Ruggeri, iscrivendosi al ‘partito’ di chi vede responsabilità esterne. “Due mesi per avere uno sconto di 3 milioni per buttare via 4 punti. 6 mesi per non capire che la Società deve farsi sentire”, è il tweet di Giacomo ‘Ciccio’ Valenti, che cinguetta tra mercato e campo. “Cari amici interisti, è inutile che gridiamo al complotto. Se vuoi vincere il campionato non puoi fare giocare l’avversario così a casa tua, non puoi pareggiare con il Lecce e non puoi perdere la testa per un cartellino. Le grandi squadre non fanno così”, scrive invece Francesco Facchinetti, che si sofferma sui problemi della squadra allenata da Antonio Conte.

