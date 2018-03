Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, sta pensando alla formazione migliore da opporre alla Sampdoria domenica allo stadio Ferraris di Genova (ore 12.30). La scelta a centrocampo dovrebbe cadere di nuovo su Brozovic, che ha ben figurato contro il Napoli, e su Rafinha alle spalle di Mauro Icardi, sempre alla ricerca del centesimo gol. Non dovrebbe farcela, invece, Andrea Ranocchia fermo per un fastidio al quadricipite. Mentre, ci sono dubbi sulla presenza di Ivan Perisic, che da tre mesi gioca senza riuscire ad incidere come ad inizio stagione. Il suo campionato sembra essersi fermato alla quindicesima giornata, quando il suo score contava sette gol e 6 assist. In totale il croato ha ‘confezionato’ 13 gol: quasi 1 a partita.

L’allenatore di Certaldo, oltre a riflettere sugli undici migliori da schierare, è in attesa, soprattutto, della reazione del gruppo alle sue frasi, quelle dette dopo la sfida con il Napoli. In quel frangente Spalletti parlò di un’Inter senza qualità. Che qualche giocatore non sia ascrivibile nella classifica dei ‘top player’ è realtà. Ma c’è dell’altro. Ovvero il grande tema ‘del senso di appartenenza’, che qualcuno dei nerazzurri non sente. A sottolinearlo è Riccardo Ferri. Il quale, durante una nuova presentazione del libro dei 110 anni dell’Internazionale, ha sottolineato: “La mia esperienza arriva dal settore giovanile. Ho esordito a 18 anni. Lo scudetto dei record con Trapattoni è indelebile, perché rispetto a Milan e Juventus non avevamo grandi mezzi economici. Ricordo che si giocava sempre, a volte con infortuni che ci portavamo dietro tutta la stagione. Lo facevamo con dignità e forza. Quello che racchiude il percorso che ho fatto all’Inter credo sia il senso di appartenenza, che oggi manca. Quella cosa che ti porta ad andare oltre l’ostacolo, a giocare in emergenza, a dare qualcosa in più all’allenatore e alla società”.

Presente all’evento anche Mario Corso protagonista di un siparietto con Spalletti. “Mi auguro che la società dia la possibilità all’allenatore di tornare ai fasti del passato”, ha prima dichiarato Corso, che, poi rivolgendosi all’allenatore ha detto: “Vorrei chiedere al mister se posso vedere un altro scudetto…”. “Mariolino Corso è sempre carino con me – ha replicato ironico il tecnico toscano – mi carica di questa responsabilità. Oltre che chiedermi questo deve insegnare la sua tecnica nello stretto a tutti i calciatori”.