Ora è ufficiale: se continuerà a giocare anche l’Europa League, l’Inter non sarà in grado di concludere la stagione calcistica. Dopo le gare di campionato in casa con la Sampdoria e in trasferta allo Stadium con la Juve, è stata rinviata anche la semifinale di Coppa Italia in programma domani al San Paolo contro il Napoli. E in calendario non ci sono giorni utili in cui i nerazzurri possano recuperare due delle tre partite.

I rinvii a catena

Il rinvio delle due semifinali di Coppa Italia (è stata rimandata anche Juventus-Milan) è stato deciso in base al provvedimento del governo che vieta per 30 giorni lo svolgimento di eventi sportivi alla presenza del pubblico. L’altra via tecnicamente percorribile sarebbe stato giocare le due partite a porte chiuse, ma la Lega di Serie A ha ritenuto di rinviarle a data da destinarsi. Allo stesso modo, la Lega aveva deciso di rinviare Inter-Sampdoria in calendario per il 23 febbraio (una scelta presa in fretta: l’emergenza Coronavirus era appena scoppiata) e Juve-Inter che si sarebbe dovuta giocare il 1 marzo (il governo aveva autorizzato le porte chiuse ma la Lega ha ritenuto invece di rinviare).

Gli incastri impossibili

Il calendario dell’Inter, impegnata in tre competizioni, al momento consente di recuperare una sola delle tre partite saltate. I nerazzurri vorrebbero che, rispettando l’ordine di cancellazione, questo weekend si recuperasse Inter-Sampdoria. La Lega ha deciso invece che a essere recuperata lunedì 9 marzo (a questo punto necessariamente a porte chiuse, viste le disposizioni governative) sarà Juventus-Inter, insieme ad altre cinque gare saltate la scorsa giornata. Per fare posto ai recuperi, l’intera 27esima giornata di campionato (che era in programma per il 7,8 e 9 marzo) slitta al 13 maggio, unica data utile inizialmente prevista per il recupero di Inter-Sampdoria.

Come se ne esce

Sono due le partite dell’Inter che al momento non hanno un posto in calendario: la gara di campionato con la Sampdoria e la semifinale di ritorno di Coppa Italia al San Paolo con il Napoli. Per la prima partita, la soluzione possibile (per così definirla) sembra una soltanto: che l’Inter esca dalla Europa League. La Lega di Serie A al momento non è stata in grado di individuare date alternative. Quanto alla Coppa Italia un’ipotesi (per ora solo teorica) è che il torneo si concluda in agosto, prima dell’inizio del campionato, con le semifinali disputate a maggio e la finale dopo gli Europei, sempre se si giocheranno. Questa soluzione creerebbe non pochi problemi: le squadre, trasformate dal mercato, in agosto non sarebbero di fatto piú le stesse che hanno giocato il resto del torneo. Guardando al futuro, una soluzione per evitare affollamenti in calendario l’ha indicata l’ad nerazzurro Beppe Marotta: una Serie A a 18 squadre anziché 20. Oppure, o in aggiunta, l’inizio del campionato a metà agosto.







