Antonio Candreva ha un desiderio: vincere il derby di domenica contro il Milan.”Sarebbe un regalo per tutti noi e per i tifosi battere il Milan domenica. Daremo il 101 percento. Ci servirebbe dopo un periodo non facilissimo e per preparare il finale di stagione al meglio”, dice l’esterno a Premium nel giorno del suo trentunesimo compleanno.

Ancora a secco di gol in campionato, Candreva spera di sbloccarsi proprio contro i cugini rossoneri: “Comincia a darmi fastidio la casella gol a zero, ma non ci penso: mi auguro di riempirla presto, sarebbe bello farlo al derby ma per la squadra e per la vittoria di tutti, e per proseguire il cammino verso un posto in Champions League”. Una strada tortuosa quella per arrivare tra le prime quattro e che nelle prossime tre partite vedrà l’Inter confrontarsi con i rossoneri, il Napoli e la Sampdoria. Il primo scontro è il derby: “Il Milan è in un momento di entusiasmo, ma è ancora sotto di noi e vogliamo continuare così. Il derby è una partita a sé, il derby é diverso dalle altre gare anche se alla fine sono 3 punti. Però il derby è il derby”. La scorsa stagione proprio Candreva fu grande protagonista con due gol e un assist, “però non servirono a vincere. Spero di farne uno domenica”.



L’ex giocatore della Lazio chiude dando un taglio alle voci legate a presunte tensioni nello spogliatoio: “Noi ci facciamo grandi risate quando leggiamo che ci sarebbero tensioni tra di noi in spogliatoio, si sono dette cose che fanno ridere, a volte cattiverie, ma noi le cose esterne non le dobbiamo ascoltarle, non ci devono interessare. Siamo gente positiva, vogliamo raggiungere il nostro obiettivo, ha ragione il mister, dipende da noi”. E sul futuro? “Ho sposato questo progetto, e io sono contento di stare in questo grandissimo club. Il ritorno di Mauro Icardi? Lui è importante per noi, lo ha sempre dimostrato e lo sanno tutti”.