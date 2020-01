– Pur con la testa inevitabilmente rivolta al campionato, l’Inter cercherà di onorare al massimo gli ottavi di finale di Coppa Italia. A San Siro arriva un club di alto livello come il Cagliari: Antonio Conte varerà il turnover, cercando comunque di schierare un undici di tutto rispetto. Dovrebbero essere della partita sia Skriniar che Barella, che hanno saltato il match con l’Atalanta, e in mediana potrebbe trovare spazio anche Borja Valero, considerando che difficilmente Sensi, appena rientrato, sarà in grado di scendere nuovamente in campo contro i sardi. Chance per Ranocchia in difesa, salgono le quotazioni di Esposito per l’attacco, con al fianco uno tra Lautaro Martinez e Lukaku.

Bocche cucite in casa Inter, mentre Rolando Maran ha parlato del suo Cagliari: “Andiamo a Milano per giocarci le nostre carte, siamo orgogliosi di essere arrivati a questo punto della competizione, quando invece altre squadre della massima serie sono già uscite. Per noi è un momento particolare ma intanto siamo sesti in classifica, in un campionato difficilissimo come quello di Serie A. Non schiererò una formazione condizionata dall’impegno di campionato a Brescia. Giochiamo contro una squadra solida, che concede poco e ha grande fisicità: cercheremo di non fare una partita di attesa”. In gruppo si è rivisto con continuità il portiere Cragno, fermo da tempo: “Siamo molto vicini al suo recupero completo ma questa gara arriva troppo presto”.

Conte “batte” il Chelsea

Antonio Conte ha vinto la sua battaglia legale con il Chelsea. Secondo quanto riportato dal “Mirror”, il tecnico riceverà un indennizzo di 85mila sterline (circa 100mila euro) perché il giudice del lavoro Andrew Glennie ha dichiarato ingiusto il suo esonero da parte del club inglese. Conte era stato licenziato quando aveva ancora un anno di contratto. Dall’analisi dell’ultimo bilancio pubblicato da parte del Chelsea, è emerso che il licenziamento dell’attuale tecnico dell’Inter è costato al club inglese circa 31 milioni di euro di indennizzo.