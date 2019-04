Finisce con un 0-0 che accontenta entrambe le squadre lo scontro Champions tra Inter e Atalanta a San Siro. Al termine di una partita senza grandi emozioni il punto conquistato permette ai padroni di casa di consolidare il terzo posto a quota 57, mentre ai bergamaschi di agganciare il Milan in quarta posizione con 52 punti. Dopo il mix di fischi e incitamenti per Icardi al momento della lettura delle formazioni il primo brivido del match lo regala dopo 9 minuti Vecino con un pallonetto da oltre trenta metri che si abbassa all’ultimo momento e sul quale Gollini è bravo a deviare in angolo. Al 23′ Brozovic è costretto a lasciare il campo per un infortunio muscolare, al suo posto Nainggolan.

Fonte