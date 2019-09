Con il cuore ancora gonfio per la vittoria nel derby di sabato sera, l’Inter si appresta ad ospitare la Lazio mercoledì sera a San Siro dove sono attesi più di 50mila spettatori. Degli 11 iniziali dovrebbe far parte Kwadwo Asamoah che a Sky torna sul tema del razzismo nel calcio italiano: “Per me è brutto, nel senso che alcuni non riesci a tenerli. Ogni anno succede, dà fastidio ma provo a resistere e a non dare ascolto. Alcuni però non ci riescono. L’Inter comunque sta lavorando su questo aspetto, ma dobbiamo riuscire a fare quello che altri Paesi fanno contro il razzismo. Penso che sarebbe meglio per il calcio italiano”.

L’esterno prosegue commentando il momento dell’Inter: “Stiamo lavorando tanto e nella maniera giusta, abbiamo i nostri obiettivi. In ogni partita è importante andare in campo e dare il massimo. Le quattro vittorie non arrivano così per caso, ma mancano ancora tante partite: è un risultato positivo e dobbiamo migliorarci. Vincere per i giocatori è importante, ti dà energia e voglia. Stiamo crescendo come squadra gara dopo gara, avevamo anche i nuovi compagni e li dobbiamo conoscere meglio”. Infine, su Antonio Conte il ghanese afferma: “Vuole sempre il massimo dai suoi giocatori, il suo lavoro a livello fisico e mentale si vede”, e sul compagno di squadra Romelu Lukaku? “E’ fantastico – ammette Asamoah – sta facendo tanto per la squadra in fase offensiva e difensiva. Sono un po’ sorpreso perché molti in Italia fanno fatica all’inizio, lui ha capito subito il gioco e può fare ancora meglio. Scudetto? Tutti giocano per vincere gli scudetti, noi per il momento non ne parliamo e pensiamo partita per partita: in ognuna vogliamo fare un risultato positivo. Vogliamo fare quello che stiamo facendo per arrivare in fondo”.