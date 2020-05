Mertens spinge Lautaro al Barcellona

– Dries Mertens va all’Inter. Un colpo importante per i nerazzurri, che si aggiudicano le prestazioni del belga del Napoli, inseguito anche dal Chelsea, a parametro zero visto che il suo contratto con la società partenopea scadrà a giugno. I rapporti tra l’entourage del giocatore e il club meneghino si sono intensificati negli ultimi giorni, ed è stato trovato un accordo di massima per un contratto biennale.

Finisce così il tira e molla tra il giocatore e il Napoli, che ha comunque provato fino all’ultimo a convincerlo a restare a Castel Volturno. Mertens, che in 7 stagioni in azzurro ha superato Diego Armando Maradona nella classifica dei goleador azzurri di tutti i tempi, raggiungendo al primo posto Marek Hamsik, si inserisce perfettamente nel 3-5-2 di Antonio Conte. L’arrivo del belga a Milano alimenta sempre di più le voci di un passaggio di Lautaro Martinez al Barcellona.