La questione stadio ogni giorno più spinosa sta impegnando Inter e Milan completamente. Dopo l’incontro di ieri avvenuto dove 150 residenti (del Municipio 7, quello di San Siro) hanno incontrato i rappresentanti di Inter e Milan – il Ceo dell’Inter Antonello e il presidente del Milan Scaroni – al Parco delle Cave. A poche ore dalla riunione Alessandro Antonello, Ceo del club nerazzurro torna sulla questione. Il nuovo impianto sarà “uno stadio non solo per Milano ma per un’area che va rigenerata. Lo vogliamo fare insieme al Milan perché da anni gestiamo insieme San Siro e lo vogliamo fare per un nuovo impianto. Per competere ad alto livello in Europa serve un nuovo stadio e servono nuove infrastrutture all’altezza degli altri club europei. Questo stadio servirà ai due club per poter investire e raggiungere nuovi successi sportivi. Avere uno stadio di 60-65 mila posti significa soddisfare la domanda media dei tifosi e non significa incrementare i prezzi: ci sarà il corretto posizionamento prezzi per tutti”., sottolinea con forza Antonello a Skytg24. Sempre più spesso si parla della possibilità di scegliere un’altra area alle porte di Milano per costruire il nuovo stadio rossonerazzurro. “Diciamo – aggiunge il dirigente dell’Inter – che per noi il progetto è questo e l’alternativa è un nuovo San Siro a San Siro. Vogliamo sederci al tavolo con l’amministrazione e i fans, la nostra idea è aprire al dialogo. La nostra idea è restare a San Siro per mantenere l’aspetto iconico ma tramandando alle nuove generazioni uno stadio nuovo che porti nuovi successi. Il Meazza è iconico per i trionfi legati a esso, ci auguriamo che i successi possano far diventare iconico anche questo nuovo impianto”.

Antonello non si sbilancia sui ripetuti no arrivati dai cittadini della zona San Siro contrari all’abbattimento del Meazza per far posto al nuovo stadio. “Ieri è stata una riunione lunga e interessante. E’ stata quasi una riunione di condominio nell’ambito di una discussione civile. Abbiamo preso molti spunti, oggi magari è emersa dagli organi di stampa una riunione negativa ma c’è anche chi è favorevole. Abbiamo presentato il 10 luglio il progetto, poi a settembre abbiamo iniziato il percorso di condivisione. Attraverso il sito abbiamo lanciato il sondaggio che vanta già 35mila partecipazioni, questo è un bene perché dal confronto nascono idee positive e si possono risolvere i punti di vista diversi”, rimarca il dirigente interista, che nella sostanza è favorevole al confronto con i milanesi. Antonello replica senza dare indizi a chi gli chiede quale progetto preferisce tra quello di Popoulos e di Cmr: “Sono due concept per due stadi completamente diversi: uno più legato alla tradizione di Milano come la cattedrale, l’altro coi due anelli che simboleggiano due club elementi importanti per la città di Milano, esprimono un legame con e per la città. Oggi è prematuro esprimersi, piacciono entrambi al 50%, in futuro chiariremo nuovi elementi per fare una scelta corretta”.