“L’idea di uno Stato che usa i soldi degli italiani per investire nelle startup non mi piace”. Massimo Banzi, il co-fondatore di Arduino, la piattaforma hardware open-source più famosa al mondo tra innovatori e programmatori, non usa mezzi termini per dire la sua su come stanno andando le cose in Italia sul fronte delle nuove tecnologie. Originario di Monza, Banzi ormai da diversi anni vive in Svizzera, dove insegna a un master della Supsi di Lugano, ma confessa: “Quando mi capita di avere a che fare con l’Italia mi rendo conto che almeno con il Governo precedente e Industria 4.0 erano state fatte cose molto positive“.

Fonte