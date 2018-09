Insulti a Gianni Morandi 'anti leghista', ma è un fake

La foto ‘fake’ della pagina Facebook ‘Gianni Moramdi’

“Ho letto che la Lega potrebbe cambiare nome per evitare il sequestro. Siccome, oltre a cantare, mi diletto con la grafica, ho ideato due loghi nuovi per il caro Matteo. È solo una bozza, ma voi che ne pensate?”. Pioggia di commenti e insulti per il povero Gianni Morandi, ‘vittima’ suo malgrado di uno scherzo social. Ad architettare il tutto, la fan page dedicata a Gianni MoraMdi, con quella ‘m’ nel cognome che fa sì la differenza, ma di cui pochissimi si sono accorti. E’ così che, pubblicata una foto taroccata del cantante con i mano i due ‘nuovi loghi’ per il Carroccio – “Illegale Salvini” nella mano destra e “Noi con Salvini” dove compaiono un paio di manette nella sinistra -, la pagina è stata invasa da centinaia di commenti di simpatizzanti della Lega inferociti contro la (falsa) iniziativa grafica. E a poco sono servite le spiegazioni dei tanti utenti che hanno fatto notare la provenienza ‘fake’ del post: accecati dall’ira, i commentatori hanno bollato il cantante con centinaia di insulti diversi, arrivando a minacciare anche il boicottaggio della produzione dell’artista, ignaro però di tutto.

Morandi diventa così “un poveraccio comunista con poco da fare” o “con le tasche piene”, un uomo “ridicolo”, uno “schifoso”. Qualcuno da far “mandare dalla mamma a fare in cu..”, insomma. “Qualcuno cambi il pannolone a questo cantante in pensione”, ironizzano, mentre si spingono in diagnosi degne di medici provetti, rilevando addirittura nel cantante “un progressivo aumento di decadimento sinaptico e disonestà intellettuale”. E se per molti il povero Morandi dovrebbe “pensare a cantare che fai più bella figura”, ad alcuni il gesto del profilo fake comunque non stupisce: “Lo abbiamo sempre saputo che sei un rosso, capirai”, commentano, mentre accusano l’artista di “fregarsene della gente normale che vota Lega con tutti i soldi che ha”.

D’altra parte, affermano, “tutto il popolo ama Salvini” mentre il “caro Gianni sta perdendo punti”. “Ognuno ha il suo mestiere – bacchettano ancora – tu pensa a cantare e noi tutti canteremo assieme a Salvini… perché parlate bene voi ricconi, ma ai poveri chi ci pensa?”. Una domanda cui il fake Gianni MoraMdi non ha ancora risposto. E chissà che non lo faccia Gianni, quello vero. Che per ora resta all’oscuro.