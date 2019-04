Offese, insulti e pure qualche strattone: sarebbe successo questo mercoledì sera nel backstage di Made In Sud fra il comico Gino Fastidio e la showgirl Elisabetta Gregoraci. A raccontarlo è stato FanPage che ha raccolto varie testimoniante.

Il tutto sarebbe nato a causa di un cambio di scaletta che avrebbe visto lo sketch della Gregoraci ‘sforare’ su quello di Fastidio, che è stato quindi tagliato. Per questo motivo dietro le quinte la reazione del cabarettista – come scritto da FanPage – sarebbe stata violenta e priva di ogni forma di educazione; stando a numerosi testimoni (tra assistenti di studio, operatori e impiegati di produzione) Gino Fastidio avrebbe litigato ferocemente con Elisabetta Gregoraci e da quel momento la tensione avrebbe preso il sopravvento.

Il comico avrebbe strattonato l’ex moglie di Briatore davanti a tutti ricoprendola poi d’offese.

Il comico sarebbe stato allontanato subito dallo show, ma secondo quanto riportato da FanPage il suo nome potrebbe non apparire più neanche nelle prossime puntate:

Stando alle fonti in nostro possesso, la Rai pubblicherà presto un comunicato in cui, sostanzialmente, conferma la lite minimizzandone i toni accesi e confermando l’allontanamento di Gino Fastidio da Made in Sud per “problemi personali”.