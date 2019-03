Ieri pomeriggio Instagram ha smesso di funzionare e Lindsay Lohan ha taggato il profilo ufficiale del noto social network scrivendo: “Sono stata hackerata“.

@instagram i have been hacked. wtf — Lindsay Lohan (@lindsaylohan) 13 marzo 2019

La Lohan ha continuato a lamentarsi, dando la colpa a degli hacker russi: “Riuscire a capire cosa sta succedendo? Non quando la Russia ti ha hackerato. Ragazzi questo non è divertente. Questo è il mondo reale.”

Poco dopo Lindsay ha anche scritto un tweet in russo: “ебать это дерьмо“.

not when russia hacks you. it is not funny kids. this is the real world. — Lindsay Lohan (@lindsaylohan) 13 marzo 2019

ебать это дерьмо — Lindsay Lohan (@lindsaylohan) 13 marzo 2019

L’attrice americana, disperata, ha pensato di scrivere a sua santità, Papa Francesco.

@Pontifex can we not stop the commen thread of such satire and invasive behaviour https://t.co/4qTX7fIBQC — Lindsay Lohan (@lindsaylohan) 13 marzo 2019

Lindsay è ufficialmente la miglior troll dell’anno, quasi meglio di Principessina Nella (Principessa Egizia).