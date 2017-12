Non si puo’ negare che Instagram, di proprietà di Facebook, abbia copiato il servizio delle Storie da Snapchat, ma la caratteristica è riuscita comunque a diventare popolare. Facebook ha poi cercato di introdurre le Storie anche nel suo social network, ma qui la caratteristica è stata poco apprezzata al punto che nel giro di poche settimane è stata messa in secondo piano. Lo scarso successo delle Storie in Facebook potrebbe essere il motivo per cui Instagram ha prima testato e poi introdotto l’opzione che consente agli utenti di Instagram di condividere le proprie storie anche direttamente su Facebook.

A partire dal mese di Ottobre, gli utenti di Instagram possono ora condividere le storie – che sono le foto e i video che scompaiono automaticamente dopo 24 ore – direttamente anche in Facebook con un singolo post.

Come si condivide una storia di Instagram direttamente in Facebook è semplice: gli utenti di Instagram mentre stanno condividendo una storia hanno la possibilità di condividerla su Facebook per mostrarla a tutti i propri amici, anche a coloro che non hanno Instagram, tramite la nuova opzione ‘Your Facebook Story’ di condivisione che compare quando si sta pubblicando una storia.

“Ora hai la possibilità di condividere le tue storie di Instagram con le tue storie di Facebook. Stiamo lavorando sempre per rendere più facile condividere ogni momento con le persone che ti interessano” è la dichiarazione rilasciata a TechCrunch da un rappresentante di Facebook rilasciata dopo che la funzionalità, testata per circa un mese in Portogallo all’inizio del mese di Settembre, è stata distribuita per tutti gli utenti di Instagram nel mese di Ottobre.

La funzionalità è abilitata solo in una direzione attualmente, quindi se si sta per condividere una storia dall’app di Facebook questa non puo’ essere condivisa anche via Instagram.

Facebook negli ultimi mesi ha provato a portare il concetto delle Storie di Snapchat in tutti i propri servizi di messaggistica, a partire da Instagram e poi su Messenger, Facebook e Whatsapp. A partire dal 6 Luglio 2017, Instagram consente agli utenti di rispondere alle Storie con una foto o un video. Si tratta di una nuova funzionalità per scatenare ancora di piu’ la fantasia degli utenti, che possono cosi’ essere ancora più divertenti ed ispirati quando rispondono agli amici. In poco meno di un anno dall’introduzione delle Storie, Instagram conta 250 milioni di visualizzazioni ogni giorno di queste serie di video e immagini che spariscono dalla piattaforma dopo 24 ore. Nel mese di Ottobre, Instagram ha inoltre introdotto la nuova funzione chiamata Polls che consente agli utenti di includere un sondaggio con due opzioni di risposta come parte di una storia.