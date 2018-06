Inseguimento fra auto, travolto uno scooter

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Paura in strada a Firenze. Una lite tra due rom, residenti nel campo nomadi di via del Poderaccio a Firenze, è sfociata in un inseguimento in auto, durante il quale è stato travolto uno scooterista. E’ accaduto in mattinata, intorno alle 12.30, in via Canova. Il giovane sul motorino è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato all’ospedale Careggi. I due rom, che sarebbero parenti, sono stati identificati e bloccati sul posto dai carabinieri che si stanno occupando delle indagini.

La procura della Repubblica di Firenze rivolge un “appello” a eventuali testimoni perché si rechino “presso le caserme dei carabinieri di Legnaia e Borgo Ognissanti per riferire la loro testimonianza sull’accaduto”.