STRESS è una delle parole più frequenti nel moderno lessico, ma è anche una parola stagionale. Nelle famiglie con figli per esempio si ricomincia prepotentemente a utilizzarla con l’inizio della scuola: il ragazzo è troppo stressato dai compiti, dallo sport, dagli insegnanti. Che hanno troppe richieste, pretese eccetera. Se dunque esiste un momento appropriato per parlare dello stress dei teenager, è probabilmente questo. Devono averla pensata così anche nella redazione del New York Time sulle cui colonne on line Lisa Damour, psicologa psicoterapeuta, consulente senior allo Schubert Center for Child Studies della Case Western Reserve University e autrice di diversi volumi sui teenager, solo qualche giorno fa è intervenuta con un articolo il cui titolo in italiano è più o meno Come aiutare i teenager ad accogliere lo stress. Citando diversi studi, oltre che la sua stessa esperienza come professionista dell’età evolutiva, Damour fissa qualche concetto interessante: per esempio che c’è stress e stress. Che lo stress può essere anche utile. E che gli adulti dovrebbero capire che il loro compito non è quello di evitarlo ai figli. Noi, di stress e teenager, parliamo con, psicologa psicoterapeuta e presidente dell’Osservatorio nazionale adolescenza.

“Lo stress tra gli adolescenti è un problema reale, – spiega Manca – diffuso e anche sottovalutato: lo stress può dare effetti a lungo termine, di cui gli adulti non si rendono conto, semplicemente perché questi effetti non li vedono subito. Uno dei principali fattori di stress per i ragazzi è la scuola ed è normale d’altronde, visto che la loro vita ruota molto intorno alle lezioni la mattina e ai compiti a casa”.



• GLI ITALIANI I PIU’ STRESSATI

A questo proposito, secondo un documento Ocse dello scorso anno che misura il benessere in particolare dei 15enni, il livello di ansia degli studenti italiani è decisamente più alto che nei loro coetanei degli altri paesi: il 56% diventa nervoso quando si prepara a un test (la media Ocse è del 37%), il 70% entra in forte ansia di fronte a un test, anche se si ritiene preparato (56%). E l’ansia con lo stress ha parecchio a che fare.



• I GENITORI ARRIVANO PRIMA

“Il problema dello stress legato alla scuola, qui da noi in Italia come altrove, non è una questione di performance o di richieste della scuola, non solo almeno – riprende Manca -. Quello che stressa i ragazzi è la pressione della famiglia: molti di loro sentono il peso delle aspettative genitoriali, si sentono riconosciuti solo in base al rendimento scolastico. Si stressano non tanto perché prendono brutti voti ma perché non si sentono liberi. Tra chat di mamme e registri elettronici il controllo degli adulti è altissimo, gli adolescenti non hanno più nemmeno la possibilità di prendere un’insufficienza senza essere scoperti. Ma soprattutto non sono messi nella condizione di elaborare strategie di recupero efficaci e in autonomia. Cosa che invece insegna a gestire la tensione, i conflitti. E lo stress. Ma i genitori, nel tentativo di proteggerli davanti a una frustrazione o a una giusta sanzione, impediscono ai figli di sperimentare la loro propria capacità nel risolvere problemi, rendendoli di fatto più vulnerabili e paradossalmente più vittime dello stress. La scuola non è condizione estrema, come lo è una malattia o un trauma che è oggettivamente sono stressanti, eppure oggi molti adolescenti non si percepiscono in grado di farvi fronte. Va aggiunto che non solo le famiglie attenuano le sfide dei ragazzi, anche molte scuole peccano di collusione con gli studenti, a volte per evitare problemi con i genitori”.



• I SOCIAL

Ma se la scuola è il fulcro intorno a cui ruota la vita dei teenager e quindi anche una fonte potente di tensione, i social ci mettono del loro, e i numeri non confortano. Stando sempre a dati Ocse gli adolescenti italiani trascorrono in media 31 ore a settimana davanti a uno schermo, contro le 29 della media Osce. “I social sono un moltiplicatore di stress – conferma Manca -. Sui social è fondamentale il riconoscimento da parte degli altri, che esercitano un controllo continuo facendo critiche e dando giudizi, tutto questo rendono i ragazzi insicuri e fragili”.



Ma esiste uno stress buono, una tensione che aiuta a superare le difficoltà? “Certo, esiste – risponde la psicologa – si chiama eustress ed è quello che rende attivi e attenti prima di una verifica, di una interrogazione, è quello che fa dormire male la notte prima di un compito di latino o di matematica, e che è normale. È una tensione positiva, è una attenzione finalizzata a migliorare le prestazioni. Lo stress è negativo quando coinvolge la quotidianità: scuola, sport, social, e fa sentire come davanti a un esame perenne”.Qualche indicazione per i genitori? “abituare i figli, già da bambini, a vivere i piccoli stress perché acquisiscano efficacia, autonomia, capacità strategiche di soluzione, tutti elementi importanti per affrontare la vita che come sappiamo un po’ è leggera e un po’ no”.

Insomma, in pratica allentare il controllo? “Un genitore deve monitorare i figli adolescenti. Che è diverso da gestire. Gli adulti recentemente tendono a gestire la vita dei ragazzi, credendo di liberarli dalla tensione, ma così facendo favoriscono lo stress. Eccedendo nella protezione i ragazzi hanno paura, e il rischio è che tutto sembri più difficile da affrontare, e quindi più stressante”.