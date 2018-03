Insegnanti italiani sempre più stressati e alunni più aggressivi

Insegnanti italiani sull’orlo di una crisi di nervi. In classi che piuttosto rapidamente si stanno trasformando in ring dove si fronteggiano docenti sempre più stressati e alunni sempre più aggressivi. Quasi metà dei docenti che lavorano nelle scuole nostrane è in situazione di burnout di livello medio, e per un docente su cinque la situazione è già abbastanza grave. Ad analizzare un fenomeno che in Italia è totalmente trascurato, sia dalla politica sia dai dirigenti scolastici, Arianna Ditta, psicologa, che ha realizzato una ricerca sulla situazione di stress lavorativo causato dall’attività di insegnamento. Si tratta di uno dei pochi studi scientifici che attraverso questionari standardizzati e analisi statistiche misurano il peso emotivo del permanere in aula con alunni sempre più problematici e genitori che non ne vogliono sapere di imporre ai figli le regole scolastiche mettendole continuamente in discussione.

Il campione di docenti del primo ciclo (scuole primarie e medie e scuola dell’infanzia) intervistati nell’occasione accusa malesseri di ogni tipo – fisici e psichici – e, superato un certo livello di stress, difficilmente riesce a gestirlo in maniera efficace. Anche se le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro obbligherebbero il capo d’istituto a valutare lo stress lavoro-correlato e a nominare un medico competente. Dallo studio effettuato emerge che il 24 per cento dei docenti in esame soffre di “esaurimento emotivo” di livello medio e il 20 per cento di livello alto. In altri termini, il 44 per cento degli insegnanti coinvolti nella ricerca accusa malesseri che vanno dall’ansia all’insonnia e, nei casi più seri mal di testa, ulcera, mal di pancia, irritazione e tristezza. Lo studio ha analizzato anche la “depersonalizzazione” (freddezza, distanza emotiva) conseguente al burnout che colpisce con un livello medio-alto il 43 per cento del campione esaminato.

Ma perché così tanti docenti sono alla lettera “bruciati”, esauriti? “Le motivazioni – spiega la giovane ricercatrice – sono essenzialmente di tre tipi: il rapporto diretto con gli allievi (mancanza di disciplina, scarsa autorevolezza o motivazione deficitaria per l’apprendimento); fattori di natura organizzativa (scarso sostegno offerto da colleghi e dirigenti, eccessivo carico di lavoro e di tempo, risorse esigue, continui cambiamenti normativi, retribuzione inadeguata o insufficiente riconoscimento professionale, pregiudizi sul lavoro docente); fattori di personalità (come tendenze nevrotiche, introversione, scarsa autostima, passività, aggressività)”. Ad acuire il malessere degli insegnanti italiani gli episodi di violenza nei loro confronti, sempre più frequenti, da parte di studenti e genitori.

Gli esperti concordano che “l’incapacità del singolo di rispondere positivamente alle condizioni stressogene sul lavoro, che risultano eccessive rispetto alle sue potenzialità” rappresenta il discrimine tra chi è in burnout e no. E per limitare al massimo l’insorgere delle patologie connesse alla sindrome “è necessario – conclude la Ditta – supportare gli insegnanti dall’inizio della carriera fino alla fine, attraverso la formazione iniziale ed in servizio su tematiche inerenti la professione nei suoi diversi aspetti (non solo didattici ma anche relazionali ed emotivi), oltre che specificamente sui rischi di esaurimento professionale e sulle conseguenze sul piano emotivo, relazionale e dell’apprendimento dei propri allievi”. Qualche giorno fa, in Svizzera, i sindacati hanno chiesto migliori condizioni di lavoro per i docenti, le cui condizioni di salute sono preoccupanti e molti sono ai limiti dell’esaurimento. In Italia tutto tace.