Inquinamento, Sala ai milanesi: "Fa caldo, aspettate ad accendere il riscaldamento"

“Fa caldo, e lo farà ancora nei prossimi giorni: aspettiamo ad accendere i riscaldamenti”. Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, si è rivolto ai cittadini che questa mattina si sono presentati a Palazzo Marino, aperto al pubblico in occasione delle giornate FAI d’autunno. Nello spiegare le misure che la giunta vuole intraprendere per combattere lo smog, dall’area B agli investimenti sui mezzi elettrici per il trasporto pubblico, il sindaco ha ribadito che l’inquinamento non è causato solo dal traffico ma anche dagli impianti di riscaldamento. “Ormai per riattivarli ci vogliono poche ore”, ha spiegato il primo cittadino, “per cui consiglio a tutti di avere un po’ di pazienza, perché le previsioni del tempo ci dicono che non cambierà nei prossimi giorni. Cerchiamo quindi di evitare di accendere i riscaldamenti lunedì”.

“Noi – ha precisato Sala – daremo il buon esempio e confermo che il 15 nelle scuole e nei nostri uffici non li accenderemo. Quando la temperatura si abbasserà li accenderemo immediatamente”. “E dalla prossima stagione – ha aggiunto – negli edifici pubblici i riscaldamenti saranno tutti convertiti a metano”. “A Milano – ha sottolineato – ci sono ancora 3.000 edifici a gasolio. E noi come amministrazione stiamo finanziamento in parte il cambiamento delle caldaie”.