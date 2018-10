L’INQUINAMENTO dell’aria tocca livelli mai raggiunti: più del 90% di bambini sotto i 15 anni, infatti, respira aria inquinata. È questo il rapporto rilasciato dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) a un giorno dall’inizio della prima conferenza mondiale sull’inquinamento atmosferico che inizia domani a Ginevra. Nel rapporto “Air pollution and child health: prescribing clean air” si legge, infatti, come il 93% dei ragazzi al di sotto dei 15 anni sia esposto a livelli di polveri sottili (PM 2,5) superiori a quelli previsti dalle linee guida dell’Oms sulla qualità dell’aria. Di questi almeno 630 milioni di bambini al di sotto dei 5 anni. La stessa Organizzazione mondiale della sanità stima che nel 2016 siano morti 600mila bambini a causa di infezioni respiratorie causate dall’aria tossica.

“L’aria inquinata – afferma Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore Generale dell’Oms – sta avvelenando milioni di bambini e rovinando le loro vite. Questo è imperdonabile. Ogni bambino dovrebbe poter respirare aria pulita per crescere al massimo del proprio potenziale”. Le aree più colpite sono quelle più povere e quelle in via di sviluppo: il Sud-Est asiatico dove il 99% di tutti i bambini al di sotto dei 5 anni sono esposti a livelli pericolosi per la salute, o il Pacifico occidentale, dove ad essere colpiti è il 98% dei bambini. Il problema riguarda, però, anche i paesi ad alto reddito, dove la percentuale è comunque superiore al 50%. L’Italia fa parte dei paesi con la qualità dell’aria peggiore.

Gli effetti dell’inquinamento dell’aria, sottolinea il rapporto, iniziano già dalla gravidanza, durante la quale l’esposizione causa parti prematuri e basso peso alla nascita. Lo smog inoltre ha un impatto sullo sviluppo cognitivo, e può scatenare malattie respiratorie come l’asma ma anche favorire tumori infantili. Chi ha respirato aria inquinata da piccolo inoltre ha un rischio molto maggiore di malattie croniche cardiovascolari da adulto.