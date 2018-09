LO SMOG compie un vero e proprio viaggio: dai polmoni delle donne incinte al sangue fino ad arrivare alla placenta. È il risultato di una nuova ricerca presentata qualche giorno fa a Parigi al congresso internazionale della European Respiratory Society, secondo la quale nei macrofagi della placenta sono presenti minuscole particelle di carbonio. Questo suggerisce un forte rischio per i feti.

Già ricerche precedenti avevano messo in luce una correlazione tra l’esposizione delle madri incinte all’inquinamento atmosferico e il parto prematuro, così come il basso peso del neonato alla nascita e i problemi respiratori infantili. Questo nuovo studio aggiunge ulteriori prove sui pericoli dell’inquinamento per i bambini non ancora nati e osserva che quando le donne incinte respirano aria inquinata, le particelle di fuliggine, attraverso il flusso sanguigno, riescono a raggiungere addirittura la placenta.

“Sapevamo già che l’inquinamento atmosferico influisce sullo sviluppo fetale e può continuare a influenzare i bambini dopo la nascita e per tutta la vita. Eravamo interessati a vedere se questi effetti potessero essere dovuti a particelle di inquinamento che si muovono dai polmoni della madre alla placenta. Fino ad ora, ci sono state, infatti, pochissime prove che particelle inalate riescano a raggiungere il sangue”, afferma la ricercatrice Lisa Miyashita, che insieme al dottor Norrice Liu, pediatra e ricercatore clinico, ha presentato il lavoro durante il congresso.

• LO STUDIO

I ricercatori – guidati dal professor Jonathan Grigg della Queen Mary University di Londra – hanno analizzato la placenta di cinque donne che vivevano tutte a Londra e avevano programmato il parto cesareo al Royal London Hospital. Le donne – tutte non fumatrici – hanno dato, infatti, il permesso ai ricercatori di studiare le loro placente dopo il parto.

L’interesse degli studiosi si è concentrata su cellule specifiche, i macrofagi della placenta. I macrofagi esistono in molte parti differenti del corpo: fanno parte del sistema immunitario e lavorano inglobando particelle nocive, come batteri e particelle di inquinamento. Nella placenta, quindi, aiutano a proteggere il feto.

I ricercatori hanno studiato un totale di 3.500 cellule macrofagiche placentari delle cinque placente e le hanno esaminate con un microscopio ottico ad alta potenza. Risultato? 60 celle contenevano piccole aree nere identificate dai ricercatori come particelle di carbonio, grazie all’utilizzo di un microscopio elettronico.

Già in precedenti ricerche, il team aveva utilizzato le stesse tecniche per identificare e misurare queste particelle fuligginose nei macrofagi del polmone in grado, appunto, di catturare molte particelle inquinanti. “Abbiamo pensato che esaminare i macrofagi in altri organi potesse fornire prove dirette che le particelle inalate si muovono dai polmoni verso altre parti del corpo”, afferma Liu. “Non eravamo sicuri di trovare qualche particella, ma se le avessimo trovate, ci aspettavamo di individuare solo un piccolo numero di macrofagi della placenta che contenesse queste particelle fuligginose”. La maggior parte, infatti, dovrebbe essere inghiottita dai macrofagi dei polmoni, in particolare le particelle più grandi e solo una minoranza si sposterebbe nella circolazione. Questi risultati forniscono, dunque, la prima prova che le particelle di inquinamento inalate possono passare dai polmoni alla circolazione e quindi alla placenta.

“Non sappiamo se le particelle che abbiamo trovato possano anche spostarsi nel feto, ma le nostre prove suggeriscono che questo è effettivamente possibile. Sappiamo anche che le particelle non hanno bisogno di entrare nel corpo del bambino per avere un effetto negativo, perché se hanno un effetto sulla placenta, questo avrà un impatto diretto sul feto”, spiegano i ricercatori.

“Questa nuova ricerca suggerisce un possibile meccanismo di come i bambini sono influenzati dall’inquinamento, pur essendo teoricamente protetti nel grembo materno. Questo dovrebbe aumentare la consapevolezza tra i medici e il pubblico sugli effetti nocivi dell’inquinamento atmosferico nelle donne in gravidanza”, afferma la professoressa Mina Gaga – presidente della European Respiratory Society – non coinvolta nello studio. “Abbiamo bisogno di politiche più rigide per l’aria più pulita per ridurre l’impatto dell’inquinamento sulla salute in tutto il mondo, perché stiamo già assistendo a una nuova popolazione di giovani adulti con problemi di salute” continua, evidenziando come il danno ai feti e l’aumento del rischio di basso peso alla nascita possa verificarsi anche al di sotto dei limiti attuali di inquinamento raccomandati dall’Unione Europea.