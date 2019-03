Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto col ministro dell’Economia e delle Finanze, ha attribuito a Pasquale Tridico i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione dell’Inps. Lo annuncia l’Istituto con una nota pubblicata sul sito. Professore ordinario in Politica economica presso l’Università Roma Tre, Pasquale Tridico è coordinatore del corso di Laurea Magistrale ‘Mercato del lavoro, relazioni industriali e sistemi di welfare’ presso il Dipartimento di Economia, dove è anche professore di Economia del lavoro dal 2009. Ha svolto attività di ricerca in diverse Università europee e negli Stati Uniti. Durante il dottorato in Economia Politica ha vinto la borsa di ricerca ‘Marie Curie’ dell’Ue presso la Sussex University e nel 2010-11 ha vinto la borsa Fulbright presso la New York University. È anche titolare della cattedra Jean Monnet dell’Ue in ‘Economic Growth and Welfare Systems’ e ha ottenuto un finanziamento da parte dell’Ue per l’apertura di un Centro di ricerca di eccellenza Jean Monnet denominato ‘Labour, Welfare and Social Rights’, di cui è direttore.

