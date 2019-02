Si è svolta oggi, presso la sede dell’Università degli studi dell’Insubria a Varese, la cerimonia di chiusura della seconda edizione di Samsung Innovation Camp, la prima per l’ateneo lombardo, con la premiazione dei gruppi che hanno presentato i migliori project work alle due aziende coinvolte nel progetto di Innovation Camp, Randstad ed Enoplastic. L’iniziativa, sviluppata da Samsung Electronics Italia in collaborazione con Randstad, è nata con l’idea di accompagnare gli studenti di una rete di università pubbliche italiane in un percorso formativo sull’innovazione, per trasformare il futuro in presente e accompagnare i ragazzi alla scoperta di nuovi scenari professionali.

