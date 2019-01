“La tecnologia low-code è un vero e proprio acceleratore di innovazione e di sviluppo digitale. In Italia le aziende ci credono e stanno lanciando veri piani operativi di digital trasformation. E’ il futuro, in parte già presente, dell’azienda innovativa”. Così Silvia Fossati, Managing Director Southern Europe di Appian, azienda leader nel Low-code, parla con Adnkronos/Labitalia della tecnologia sviluppata negli Usa qualche anno fa e che ora sta diffondendosi rapidamente anche in Italia. La tecnologia low-code (letteralmente ‘a basso codice’) offre strumenti di sviluppo per la trasformazione digitale dell’azienda, senza il bisogno di creare livelli di codifica troppo complessi. Una piattaforma low-code, quindi, può essere usata per lo sviluppo di app aziendali anche da persone che non abbiano elevate e specifiche competenze tecniche nell’It.

Fonte