Le radio italiane si uniscono in questo momento difficile per l’emergenza Coronavirus per trasmettere l’Inno di Mameli.

Le radio italiane hanno deciso di unirsi per trasmettere l’Inno di Mameli. In un momento di grande difficoltà per il paese, messo in ginocchio dall’emergenza Coronavirus che ha costretto la gran parte di noi a restare chiuso in casa, le radio hanno deciso di rappresentare la nostra voglia di unione e condivisione.

E così venerdì 20 marzo verrà trasmesso a reti unificate su tutte le piattaforme, FM, Dab, streaming, app e così via, l’Inno di Mameli.

Radio italiane unite per trasmettere l’Inno di Mameli

Il 20 marzo alle 11 le radio italiane trasmetteranno a reti unificate il nostro inno nazionale. Una decisione che vuole essere un messaggio di unione e partecipazione per tutti noi.

Ecco l’elenco delle emittenti radiofoniche che prenderanno parte a questa sorta di flash mob via radio: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, M20, R101, Radio 105, Radio 24, Radio Capital, Radio Deejay, Radio Freccia, Radio Italia Solomusicaitaliana, Radio Kiss Kiss, Radio Maria, Radio Monte Carlo, Radio Radicale, Radio Zeta, RDS 100% grandi successi, RTL 102.5, Virgin Radio.



FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/radio-canale-medio-altoparlanti-2588503/

Radio unite per l’Italia

Sarà dunque una manifestazione unica nel suo genere quella che andrà in scena a frequenze unificate dalle 11 di venerdì 10 marzo. Oltre all’Inno di Mameli, per la prima volta trasmesso insieme dalle radio nazionali, verranno infatti diffuse tre canzoni che hanno fatto la storia della nostra musica nazionale.

Un modo unico per far sentire unito l’intero paese, in un abbraccio musicale simbolico che si va aggiungere a quello dei flash mob spontanei e a quello delle iniziative ufficiali come #iosuonodacasa.

Di seguito il video dell’Inno suonato da Rockin’ 1000:

