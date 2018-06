'Inno' alla mafia e spari nel video di un rapper: indagini

Immagine di repertorio (Fotogramma)

E’ diventato un caso il video ‘inneggiante’ alla mafia, girato a Mattinata, nel Gargano, da un rapper tedesco. Polizia e Carabinieri hanno avviato un’indagine per valutare se esistano eventuali estremi di reato, anche in relazione al fatto che sul video, postato due giorni fa su YouTube e al momento visualizzato da quasi 4.500 utenti, si vedono sparare alcuni colpi in aria. Nel testo, invece, il rapper tedesco elenca i nomi di una serie di boss della malavita italo-americana, alcuni veri, altri cinematografici (da Gambino a Tony Soprano) e usa alcune espressioni in italiano. Tra l’altro, nel video comparirebbe anche un pregiudicato foggiano.