ROMA – In Inghilterra la lotta al razzismo e alle discriminazioni viene presa molto seriamente: il West Ham ha bandito a vita dal proprio stadio un tifoso accusato di cori antisemiti in una partita della scorsa stagione. L’uomo è stato individuato grazie ad un video apparso sui social lunedì. “Siamo disgustati dai contenuti di un video che circola sui social media da lunedì sera, girato verso l’inizio della stagione 2018-19”, si legge in un comunicato del West Ham. “Abbiamo preso provvedimenti immediati per identificare l’autore del reato e successivamente abbiamo consegnato le nostre prove alla polizia metropolitana. Inoltre, la persona interessata sarà bandita a vita dallo stadio”, proseguono gli Hammers. Il club “è inequivocabile nella sua posizione: abbiamo un approccio di tolleranza zero per qualsiasi forma di comportamento aberrante”.

