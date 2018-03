– Smaltita la rabbia e la delusione per l’eliminazione in Champions per mano di Juventus e Siviglia, il Manchester United e il Tottenham volano in semifinale di FA Cup. I Red Devils battono 2-0 il Brighton con un gol di Lukaku al 37’e di Matic nella ripresa, gli Spurs, invece, passano sul campo dello Swansea per 3-0 con le reti di Eriksen e Lamela, autore di una doppietta. Domani Wigan-Southampton (la vincente sfiderà gli uomini di Pochettino) e Leicester-Chelsea con i blues che potrebbero finire sulla strada di Mourinho.

PREMIER, POKER SALAH LANCIA IL LIVERPOOL – Si sono disputate anche quattro gare della trentunesima giornata di Premier League. Momo Salah con ben quattro gol trascina il Liverpool alla vittoria contro il Watford, battuto 5-0 grazie anche alla rete di Firmino. L’undici di Jurgen Klopp scavalca così il Tottenham che dovrà recuperare il match contro il Newcastle e si porta al terzo posto in classifica con 63 punti. Tra i verdetti delle giornata ci sono anche il successo del Bournemouth, che ha battuto 2-1 in casa il West Bromwich, e le vittorie in trasferte di Crystal Palace (2-0 all’Huddersfield) ed Everton (2-1 sul campo dello Stoke).