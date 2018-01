Una reazione d’autorità ad un momento difficile. Senza Lukaku (ne avrà per una settimana dopo il brutto scontro nella gara col Southampton) e Ibrahimovic, dopo tre pareggi di fila, il Manchester United torna a vincere. La squadra di Mourinho al Goodison Park supera 2-0 l’Everton: a sbloccare la gara ci pensa Martial, al minuto 57, con un bel destro che si infila sotto l’incrocio. A chiudere i conti, a nove minuti dalla fine, il solito Lingard, anche lui con un gran destro parabolico che mette al tappeto i Toffees del grande ex Rooney. I Red Devils, in attesa di Arsenal-Chelsea, si riportano al secondo posto.

Prosegue il bel momento del Liverpool: terza vittoria dopo aver sbancato in pieno recupero il campo del Burnley. Senza Salah e Coutinho e con Firmino inizialmente in panchina, i Reds riescono a passare in vantaggio al 16′ della ripresa con un violento sinistro di Manè ma a tre minuti dalla fine un colpo di testa in tuffo di Gudmundsson riporta il punteggio in parità. Ci vuole, al 94′, l’incornata vincente di Klavan per regalare il 2-1 al Liverpool.

Torna al successo dopo due sconfitte il Leicester, che travolge 3-0 l’Huddersfield con le reti, tutte nel secondo tempo, di Mahrez, Slimani e Albrighton, mentre Ayoze Perez al 73′ firma il successo del Newcastle sullo Stoke, con i Magpies di Benitez che tornano ad allontanarsi dalla zona calda.

Infine, 2-2, fra Brighton e Bournemouth . All’Amex Stadium, padroni di casa due volte avanti, prima con Knockaert e poi con Murray, e due volte raggiunti, con Cook e Wilson a segno per i Cherries.

RISULTATI 22^ GIORNATA

LUNEDI’

Brighton – Bournemouth 2-2

Stoke City – Newcastle 0-1

Leicester – Huddersfield 3-0

Burnley – Liverpool 1-2

Everton – Manchester Utd 0-2

MARTEDI’

Swansea – Tottenham ore 20.45

Southampton – Crystal Palace “

West Ham – West Bromwich “

Manchester City – Watford ore 21

MERCOLEDI’

Arsenal – Chelsea ore 20.45