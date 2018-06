– La Premier League si adegua ai tempi e, seppur mantenendo la tua tradizione con le partite del Boxing Day e di Capodanno confermate, dalla stagione 2019/20 introdurrà per la prima volta la sosta invernale.

LA SOSTA A FEBBRAIO – Il via libera è stato dato dalla Football Association, anche se in realtà il campionato inglese non si fermerà del tutto. Detto che si continuerà a giocare durante il periodo di Natale, Boxing Day e Capodanno compresi, ai calciatori verranno concesse due settimane di riposo a febbraio ma facendo giocare un turno di campionato nell’arco di due weekend con 5 gare alla volta.

“La Football Association, la Premier League e l’EFL hanno annunciato una nuova interruzione annuale a metà stagione, a partire dalla stagione 2019/20 – si legge nel comunicato della FA -. La pausa di due settimane si svolgerà a febbraio e sarebbe strutturata in modo da garantire che le partite della Premier League continuino a essere giocate ogni fine settimana in quel periodo”.

NOVITA’ ANCHE IN FA CUP – In pratica le gare verranno spalmate su due weekend, ovvero cinque gare in un weekend e cinque gare in quello successivo. In questo modo non ci saranno fine settimana senza partite, ma allo stesso tempo le squadre potranno avere due settimane senza dover scendere in campo. Novità anche nella FA Cup: il quinto turno, proprio per consentire la sosta, si giocherà in mezzo alla settimana e in caso di parità niente replay ma supplementari ed eventuali rigori.