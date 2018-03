Il Tottenham e l’Inghilterra tirano un sospiro di sollievo. Harry Kane starà fuori solo un mese – al massimo un mese e mezzo – e quindi avrà tutto il tempo di recuperare al meglio per il mondiale di Russia. Il bomber degli Spurs, infortunatosi sabato scorso contro il Bournemouth, ha riportato una lesione ai legamenti della caviglia destra. Un infortunio che richiede un periodo di stop di 4-6 settimane. Si tratta della stessa caviglia che lo aveva costretto a stare fuori già la scorsa stagione fra marzo e aprile e per la quale è rimasto fermo un mese e mezzo dopo la botta presa a settembre, nella gara col Sunderland.

Kane, 39 reti in questa stagione tra premier league e coppe, salterà dunque le due amichevoli che la Nazionale dei Tre Leoni giocherà contro l’Olanda il 23 marzo e con l’Italia a Wembley quattro giorni più tardi ma sarà regolarmente al via per la coppa del mondo in programma in Russia.