La data del 1° giugno come proroga del lockdown, indicata dal premier inglese Boris Johnson, sembra mettere un ostacolo in più sul ritorno della Premier League in tempi rapidi e sul suo completamento, programmato entro la fine di luglio. La frase chiave (“sì allo sport, da mercoledì 13, ma soltanto tra conviventi”) appare come un problema aggiuntivo e ha già scatenato il classico sarcasmo anglosassone: le squadre di calcio sono da considerare come gruppi di conviventi?

Di sicuro nelle parole del primo ministro britannico manca un accenno diretto alla Premier League e altrettanto sicuramente il 25 maggio è la data indicata dall’Uefa come limite, alle singole federazioni nazionali, per comunicare come intendono concludere i rispettivi campionati. I vertici della Premier League, tuttavia, non smettono di pensare che la ripartenza sia ancora possibile e nella riunione di domani in videoconferenza tra i 20 club discuteranno e metteranno ai voti il Project Restart, il piano per la ripresa dell’attività, anche se i problemi non mancano: il Brighton ha annunciato la positività del suo terzo giocatore e il protocollo per la quarantena – col dubbio se debba o non debba essere messa in isolamento l’intera squadra – è ancora il dilemma principale.

I capitani delle squadre e la Pfa, l’associazione calciatori inglese, analizzeranno le 45 pagine del protocollo e porranno le relative domande giovedì, nell’incontro presumibilmente decisivo con la Premier League, la FA (la federazione calcistica inglese), la Efl (la lega della seconda divisione) e i rappresentanti dei ministeri della salute e dello sport. Sembrano al momento rientrate le proteste degli ultimi sei club nella classifica del massimo campionato, intenzionati a rifiutarsi di votare il Project Restart, se non avessero ottenuto garanzie circa il blocco delle retrocessioni. Ma la discussione, adesso, è sull’esegesi delle parole di Johnson.