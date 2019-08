Poker City, ma si ferma Laporte

– Il Manchester City di Pep Guardiola, sceso in campo oggi con il lutto al braccio per la morte della figlia di Luis Enrique, la piccola Xana, strapazza 4-0 all’Etihad Stadium il Brighton. Prova di forza quindi dei Citizens che saranno anche i prossimi avversari dell’Atalanta in Champions League. Negli altri match del sabato pomeriggio, solo un pareggio per il Manchester United contro il Southampton e per il Chelsea in casa contro lo Sheffield United. Il Leicester invece supera il Bournemouth. Vittorie anche per il Crystal Palace sull’Aston Villa, per il Newcastle sul Watford e per il West Ham sul Norwich. Nell’attesa degli altri confronti, primo su tutti quello del Liverpool, il Manchester City si porta in vetta della classifica dopo 4 turni, con 10 punti.

I ‘Citizens’ dominano e stendono per 4-0 il Brighton. Apre al 2′ con De Bruyne, protagonista di una grande prova, quindi i padroni di casa raddoppiano al 42′ con Aguero, che firma anche il 3-0 al 10′ della ripresa. Non trova spazio l’ex juventino Cancelo ma entrano Gündogan e Bernardo Silva. L’ex Monaco impiega 20 secondi a trovare il 4-0 con un diagonale mancino al 34′ del secondo tempo. L’unica cattiva notizia per Guardiola è l’infortunio di Laporte in seguito a uno scontro di gioco con Webster. Interessato il ginocchio, il francese è ha abbandonato il terreno di gioco in barella. Si teme un lungo stop.

Il Chelsea si fa rimontare

Allo Stamford Bridge il Chelsea si porta sul doppio vantaggio ma si fa riprendere clamorosamente dallo Sheffield United. Dopo un avvio stentato e il rigore sbagliato in Supercoppa europea, Tammy Abraham segna il terzo gol in campionato, sbloccando il risultato al 19′ con una ribattuta da pochi metri. È il Chelsea a fare la partita, lo Sheffield è pericoloso solo con Robinson e subisce al 43′ il raddoppio grazie ad Abraham. Nella ripresa Robinson accorcia le distanze per gli ospiti (46′): Stevens supera con un tunnel Azpilicueta e fugge sulla sinistra, l’attaccante ospite batte Kepa da pochi metri. Abraham ha diverse occasioni per la tripletta, ma i Blades beffano il Chelsea a un minuto dal termine, grazie a un autogol di Zouma.

Vardy trascina il Leicester

Super Jamie Vardy. L’attaccante inglese ha realizzato due gol e un assist nel 3-1 del Leicester al Bournemouth. La punta apre lo show personale al 12′: lancio lungo di Chilwell, Vardy scatta sul filo del fuorigioco e beffa il portiere avversario in pallonetto. Le Foxes sono avanti ma quattro minuti più tardi Callum Wilson buca Schmeichel con un diagonale preciso. I padroni di casa però si portano di nuovo avanti con Tielemans al 41′, che devia in rete un assist di Vardy, travolgente sulla destra. Le Foxes nella ripresa trovano anche il gol della sicurezza col solito Vardy al 73′, anche grazie a un bell’assist di Tielemans.

Lo United non brilla

Continua a non brillare il Manchester United. La squadra di Ole Gunnar Solskjaer ha pareggiato, per 1-1, sul campo del Southampton. Passati presto in vantaggio grazie alla rete di Daniel James al 10′, i Red Devils sono stati ripresi nel primo quarto d’ora del secondo tempo grazie al gol segnato da Jannik Vestergaard al minuto 58. Nel finale, pur essendo i padroni di casa in dieci negli ultimi venti minuti (espulso Danso per doppio giallo), lo United non è riuscito a conquistare i tre punti

Le altre gare

Vittoria convincente del West Ham che ha supera in casa per 2-0 il Norwich grazie ai gol di Haller al 24′ e di Yarmolenko al 56′ . Tre punti anche per il Crystal Palace di Roy Hodgson, grazie alla vittoria di misura per 1-0 sull’Aston Villa firmata da Ayew al 730. Pari tra Newcastle e Watford per 1-1: avanti gli ospiti dopo 2′ grazie a Hughes, pareggio al 41′ di Schar.