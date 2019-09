Drinkwater litiga in un pub e poi viene aggredito

– Doveva essere una serata piacevole in compagnia, per festeggiare il compleanno di un amico, ma si è trasformata in un incubo per Danny Drinkwater. Il centrocampista inglese, uno dei grandi protagonisti del titolo vinto dal Leicester City nel 2016 e ora al Burnely in prestito dal Chelsea, è stato aggredito e violentemente malmenato da un gruppo di sei persone fuori dal Chinawhite club, un pub di Manchester, sua città natale.

Secondo quanto riportato dal ‘Sun’, l’episodio sarebbe avvenuto dopo che il giocatore è stato allontanato dal locale a seguito di un violento litigio con il collega Kgosi Ntlhe, difensore sudafricano dello Scunthorpe United (League Two, quarta divisione inglese), alla cui compagna Drinkwater, un po’ alticcio, avrebbe rivolto “pesanti apprezzamenti”. Una volta all’esterno del pub, un gruppo di malintenzionati ha aggredito il 29enne calciatore, gettato in terra e picchiato. Gli aggressori sapevano l’identità di Drinkwater e lo hanno colpito ripetutamente urlando “Spacchiamogli le gambe”, lasciandolo col volto tumefatto e una contusione alla caviglia, che rischia di tenerlo fuori per un po’ dai campi di gioco.

Un testimone: “Urlavano ‘Spezziamogli le gambe’”

“E’ stato un attacco incredibilmente violento e c’era sangue dappertutto. Gli aggressori sapevano che era un giocatore della Premier League e, a un certo punto, hanno cominciato a saltargli sulla caviglia, gridando ‘rompiamogli le gambe’”, ha raccontato un testimone al tabloid inglese. Pochi giorni fa era stato annunciato che il giocatore aveva subito un infortunio “lontano dal campo” che lo avrebbe tenuto fermo per le prossime giornate di Premier League e ora sono usciti i dettagli della vicenda.