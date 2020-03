Non è proprio un momento positivo per il Tottenham, che paga gli infortuni di uomini cardine come Kane e Son con una repentina discesa in classifica. E’ il Wolverhampton a sbancare l’Hotspur Stadium e battere 3-2 la squadra di Mourinho. Botta e risposta delle due squadre nel primo tempo: gli Spurs in vantaggio per primi con Bergwijn a cui ha risposto Doherty. Prima dell’intervallo, Tottenham di nuovo avanti con Aurier. Nella ripresa gli uomini di Mourniho mancano il tris e gli ospiti ne approfittano ritrovando il pari con Jota e ribaltando con Raul Jimenez. Seconda sconfitta consecutiva per il Tottenham, mentre i Wolves fanno un balzo in classifica e agguantano al quinto posto il Manchester United, fermato sull’1-1 a Goodison Park dall’Everton di Ancelotti.

Partenza sprint dei Toffees, in vantaggio dopo 3′ con Calvert-Lewin (tredicesimo centro stagionale) su erroraccio di De Gea che gli rinvia addosso. La risposta alla mezz’ora il grande destro da fuori gol dell’ex Udinese Bruno Fernandes, il primo in Premier League per lui. Tante occasioni da una parte e dell’altra, soprattuto nel finale con Pickford che salva di piede su Ighalo e con un gol annullato dal Var ai padroni di casa per fuorigioco di Sigurdsson sul tiro di Calvert-Lewin finito in rete. Finisce 1-1, ma Ancelotti non ci sta e viene espulso dopo aver detto qualcosa di troppo al direttore di gara.

RISULTATI 28^ GIORNATA

VENERDI’

Norwich City – Leicester 1-0

SABATO

Aston Villa – Sheffield Utd rinviata

Brighton – Crystal Palace 0-1

Bournemouth – Chelsea 2-2

Newcastle – Burnley 0-0

West Ham – Southampton 3-1

Watford – Liverpool 3-0

DOMENICA

Everton – Manchester Utd 1-1

Tottenham – Wolverhampton 2-3

Manchester City – Arsenal rinviata

CLASSIFICA: Liverpool 79 punti; Manchester City 57; Leicester 50; Chelsea 45; Wolverhampton, Manchester Utd 42; Tottenham, Sheffield Utd 40; Burnley 38; Arsenal, Everton 37; Crystal Palace 36; Southampton 34; Newcastle 32; Brighton 28; Bournemouth, Watford, West Ham 27; Aston Villa 25; Norwich 21.

Arsenal, Aston Villa, Manchester City e Sheffield Utd una gara in meno