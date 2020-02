Var decreta rigore dopo 2′, Lloris para su Gundogan

– Jose Mourinho batte Pep Guardiola: il Tottenham ha sconfitto 2-0 il Manchester City all’Hotspur Stadium nel posticipo che chiudeva la 25esima giornata di Premier League. Grazie ai gol nel secondo tempo di Bergwijn al 18′ e di Heung-Min Son al 26′ lo Special One vince per la sesta volta in carriera contro il rivale spagnolo e gli Spurs compiono un grande balzo in classifica salendo al quinto posto, a quattro lunghezze dal Chelsea quarto, così da rientrare in corsa per la Champions. I ‘citizens’, che nella prima frazione hanno sbagliato un calcio di rigore con Gundogan, dopo questa sconfitta e alla luce della vittoria del Liverpool sabato in casa sul Southampton, restano a 22 punti di distanza dai ‘Reds’ di Juergen Klopp, sempre più vicini al titolo a 13 giornate dalla fine.

E’ stata una partita piena di episodi che faranno discutere, probabilmente mettendo il Var sempre più nell’occhio del ciclone. Il primo arriva con l’ammonizione di Sterling al 12′ per un fallo su Delle Alli. Mourinho e i suoi giocatori sono furiosi, vorrebbero il rosso e i replay sembrano dare ragione ai padroni di casa, ma il Var non è d’accordo. Poco dopo ancora Var protagonista: Aurier entra in scivolata su Aguero in area di rigore, l’arbitro fa il segno del pallone con le mani ma il Var segnala il rigore solo dopo due minuti. Sul dischetto si presenta Gundogan che si fa ipnotizzare da Lloris. Sulla ribattuta Sterling si fionda sulla palla ma ancora Lloris gliela toglie dai piedi, probabilmente con un fallo: per il Var tutto ok.

Bergwijn e Son mettono ko il City

Nel secondo tempo il City continua a spingere, il Tottenham si difende senza riuscire a ripartire. Al 61′ la svolta: l’arbitro estrae il secondo giallo nei confronti di Zinchenko, colpevole di aver arrestato una ripartenza degli Spurs trattenendo Winks. Citizens con l’uomo in meno, passano tre minuti e dopo 13 tiri degli ospiti alla prima conclusione in porta i padroni di casa sbloccano il match con il nuovo acquisto Steven Bergwijn, che si presenta alla grande davanti ai suoi nuovi tifosi. Trascorrono neanche dieci minuti e arriva il secondo gol del Tottenham con Son, che mette definitivamente al tappeto la squadra di Guardiola.

Burnley blocca Arsenal sul nulla di fatto

Nell’altro posticipo domenicale l’Arsenal non è andato oltre lo 0-0 sul campo del Burnley: le due squadre restano a pari punti, 31, al decimo posto in compagnia di Southampton e Newcastle.