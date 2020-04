L’Inghilterra perde un altro importante giocatore del passato. E’ morto a 72 anni Trevor Cherry, ex colonna difensiva del Leeds con cui ha disputato 486 match tra il 1972 e il 1986, e della nazionale inglese (27 presenze).

“Il Leeds e’ commosso e profondamente triste per la notizia della morte improvvisa e inaspettata della leggenda Trevor Cherry” l’annuncio del club, con cui l’ex difensore vinse la Premier nel 1974. In precedenza, aveva giocato con Huddersfield Town ed ha chiuso la carriera con il Bradford. Nei giorni scorsi erano venuti a mancare due campioni del mondo del 1966 come Peter Bonetti e Norman Hunter.