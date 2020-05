LONDRA – La Premier League non rinuncia alla ripartenza. Mentre la pandemia di coronavirus in Gran Bretagna fa registrare ancora numeri elevati a livello di contagi e decessi, si continuano a studiare le soluzioni migliori per riprendere il massimo campionato di calcio. La riunione in teleconferenza, svoltasi ieri, ha visto i 20 club compatti nel ribadire la volontà di portare a termine la stagione, a patto che venga raggiunto un accordo tra tutte le componenti.





Gare in massimo 10 stadi

L’ultima idea è quella di limitare le partite a un massimo di 8-10 stadi ‘autorizzati’, in modo da garantire il massimo rispetto delle norme di sicurezza. La Lega inglese, al termine della riunione, ha sottolineato che la salute rappresenta la priorità assoluta e che l’ultima parola spetterà al Governo. La Premier, però, vuole farsi trovare pronta e nel “Project Restart” messo a punto un ruolo chiave avranno test e tamponi – se ne ipotizza un numero di circa 40 mila – da effettuare su giocatori e staff 48 ore prima del ritorno al lavoro e poi due volte a settimana, oltre alla possibilità di rendere obbligatorio l’uso delle mascherine.





Possibile ripresa dal 12 giugno

I club preferirebbero giocare nei propri stadi, ma le autorità spingono per la soluzione di gare in campo neutro, in massimo 10 stadi, con sfide rigorosamente a porte chiuse. Novità importanti dovrebbero emergere giovedì 7 maggio, quando il Governo deciderà se prolungare o meno il lockdown del Paese. Il giorno successivo, in base alle indicazioni dell’esecutivo guidato dal premier Boris Johnson, i club si ritroveranno in videoconferenza per definire nei dettagli la proposta da presentare, con la speranza di ricevere l’ok per la ripresa del campionato a partire dal 12 giugno.







