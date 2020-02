Raiola a Solskjaer: “Pogba non è tuo”

Il Manchester United fa suo il monday night della Premier League, espugnando Stamford Bridge. Chelsea cede 0-2: allo scadere del primo tempo Martial porta in vantaggio i red devils, Maguire al 21′ sigla il raddoppio. In classifica l’undici di Solskjaer sale al settimo posto a quota 38; mentre i blues di Lampard restano al quarto con 41.

Da registrare un battibecco a distanza tra il tecnico dello United, Ole Gunnar Solskjaer, e il procuratore di Paul Pogba, Mino Raiola. “Pogba è un nostro giocatore, non di Raiola”, attacca il tecnico contro l’agente, che nei giorni scorsi ha aperto al possibile ritorno alla Juventus del centrocampista. “Di sicuro non ho parlato con Mino nè mi sono seduto con Paul per dirgli cosa dire o meno al suo agente”. Pogba, 27 anni anni il mese prossimo, sta ancora recuperando dall’infortunio alla caviglia e in questa stagione ha collezionato appena 8 presenze. “L’ultima cosa che vuole un giocatore è essere infortunato e non poter dare una mano alla squadra. Paul è un calciatore e vuole giocare. So cosa significa stare fuori a lungo, è successo anche a me, è un periodo difficile della carriera ma fa parte del gioco. Paul sa ora che deve lavorare duramente per tornare al top, è una sfida per lui”.

Paul is not mine and for sure not Solskjaer’s property, Paul is Paul Pogba’s. pic.twitter.com/CvBHW8mj8U — Mino Raiola (@MinoRaiola) February 17, 2020

