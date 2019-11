Le gare

– Il Liverpool continua a viaggiare in solitaria in testa alla classifica della Premier League pur tremando in casa dell’Aston Villa, il Manchester City prova a restare in scia mentre prosegue la crisi nera dello United. Nelle zone alte della classifica, pareggio interno per l’Arsenal con il Wolverhampton. In coda, successo pesante per il Newcastle, che si allontana momentaneamente dalla zona calda.

Il Liverpool va sotto in casa dell’Aston Villa, in vantaggio con Trezeguet dopo 21′. I Reds soffrono fino all’87’, quando Robertson realizza la rete del pareggio. I padroni di casa devono subire la beffa in pieno recupero: Alexander-Arnold innesca Mané che al 94′ regala i tre punti a Klopp. I campioni d’Europa restano a +6 sul Manchester City, che vince di misura sul Southampton: i Saints sbloccano prima ddel quarto d’ora con Ward-Prowse, Aguero impatta al 70′, poi è Walker, a 6′ dalla fine, a fissare il punteggio. Cade il Manchester United: un gol di King basta al Bournemouth per assicurarsi il successo. Pareggio (1-1) per l’Arsenal, che passa con Aubameyang e si fa rimontare dai Wolves, a segno con il solito Jimenez. Successo pirotecnico per il Newcastle in casa del West Ham: triplo vantaggio con Clark, Fernandez e Shelvey, gli Hammers si svegliano tardi e non bastano le reti di Balbuena e Snodgrass. Vittorie comode per lo Sheffield sul Burnley (3-0, doppietta di Lundstram e rete di Fleck) e per il Brighton sul Norwich (Trossard e Duffy).