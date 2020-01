– Il Liverpool è inarrestabile. I Reds passano 2-1 in casa del Wolverhampton nel posticipo della 24esima giornata e continuano a dominare la Premier League con un ruolino di marcia davvero da record. Numeri pazzeschi quelli degli uomini di Klopp che, grazie alle 22 vittorie e un solo pareggio sin qui conquistati in campionato, si godono i 16 punti di vantaggio sul Manchester City, che potrebbero diventare 19 in caso di successo nel recupero con il West Ham.Ai Reds bastano appena otto minuti per sbloccare la gara: sugli sviluppi di calcio d’angolo Henderson trova la rete con un preciso colpo di testa che si insacca sotto la traversa. Il gol viene convalidato dopo il review del Var. Nel Liverpool il più attivo è Salah che cerca più volte il raddoppio prima dell’intervallo, ma il risultato non cambia. A inizio ripresa, dopo altri due tentativi dell’egiziano neutralizzati da Rui Patricio, i Wolves trovano il pareggio con l’incornata di Raul Jimenez su cross di Traoré.

I padroni di casa tengono testa bene al Liverpool e il pari potrebbe accontentare entrambe le squadre, ma nel finale la capolista preme sull’acceleratore e, dopo un decisivo intervento di piede di Rui Patricio su Firmino, passa all’84’ proprio con il brasiliano, servito da Henderson. Anche quando non è nella sua serata migliore la squadra di Anfield non fallisce l’appuntamento con la vittoria, la 14esima di fila in una stagione che vede i Reds viaggiare spediti verso il titolo.

Classifica: Liverpool 67 punti; Manchester City 51; Leicester 48; Chelsea 40; Manchester Utd, Tottenham, Wolverhampton 34; Sheffield Utd 33;Southampton 31; Everton, Burnley, Newcastle, Crystal Palace, Arsenal 30; Aston Villa, Brighton 25; Watford, West Ham, Bournemouth 23; Norwich 17.