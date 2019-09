LONDRA – Il Liverpool non si ferma più e vince anche senza i gol del suo magnifico tridente. Salah, Firmino e Mané restano a secco, ma i Reds centrano la settima affermazione consecutiva su altrettante gare di Premier League sin qui disputate e consolidano il loro primato in classifica. Contro lo Sheffield United, però, i ragazzi di Klopp non hanno vita semplice e riescono a imporsi soltanto 1-0, grazie al decisivo gol di Wijnaldum.



La formazione padrona di casa tiene bene il campo e imbriglia la manovra del Liverpool, che riesce a sbloccare la gara soltanto al 70′ con Wijnaldum, complice una papera del portiere Henderson che si fa passare fra le gambe il tiro tutt’altro che irresistibile del centrocampista olandese. I Reds salgono così a quota 21 punti in classifica, a +8 sul Manchester City impegnato alle 18.30 a Goodison Park contro l’Everton.

