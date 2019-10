James Maddison spotted at casino after pulling out of England squad with illness https://t.co/JPEKPC2034 pic.twitter.com/Y9lAHsdrBq — The Sun Football ? (@TheSunFootball) October 13, 2019

L’agente: “Non poteva partire”

Un gran casino dovuto al casinò. James Maddison l’ha fatta grossa: il 22enne centrocampista del Leicester aveva lasciato il ritiro dell’Inghilterra perché malato ma, mentre i suoi compagni affrontavano a Praga la Repubblica Ceca, è stato pizzicato, tra le 20 e le 21 di venerdì sera, giocare a poker al Grosvenor Casino: una bravata che potrebbe costargli a vita la convocazione in nazionale.

La Federcalcio inglese ha specificato che Maddison non era partito per Praga perché non si sentiva bene. Evidentemente però non a tal punto da rinunciare a qualche puntata d’azzardo. L’agente del calciatore prova a minimizzare: “E’ stato isolato nella sua stanza per due giorni a causa di un virus, giovedì stava meglio ma non si poteva rischiare di farlo viaggiare col resto della squadra perché avrebbe potuto contagiare i compagni”. Ma ormai la frittata è fatta e ora Maddison rischia grosso. Sia la FA che il ct Southgate pensano infatti a una punizione esemplare per il centrocampista che non ha ancora esordito con l’Inghilterra. Difficilmente avrà un’altra occasione.