La ‘minaccia’ di Neville: “Boicottare Twitter per sei mesi”

– La Premier League dice basta e lo dice soprattutto il Manchester United che, dopo gli insulti razzisti social contro Paul Pogba dopo il rigore sbagliato contro il Wolverhampton, incontrerà nei prossimi giorni una delegazione di Twitter per porre un freno alla deriva razzista.

E’ di ieri la proposta del ct della nazionale inglese femminile, Neville, che dopo gli ennesimi episodi di violenza verbale contro Pogba, aveva suggerito un boicottaggio di sei mesi del social network Twitter. “Ho perso completamente la fiducia in chi gestisce i social, per cui mi chiedo se non sia il caso di dare noi, come comunità calcistica, un messaggio forte lasciando i social media per sei mesi: a quel punto vediamo se le aziende che li gestiscono faranno qualcosa”, aveva affermato Neville che già nell’ottobre dello scorso anno aveva preso una posizione forte sugli insulti rivolti a una sua giocatrice, Karen Carney del Chelsea, dopo l’eliminazione in Champions per mano della Fiorentina. “Le mie giocatrici soffrono questi abusi tutto il tempo, che siano razzisti, sessisti oppure omofobici. E nessuno ha ancora fatto nulla. Non è solo un problema del calcio ma come calcio abbiamo il potere di farci sentire e allora chiedo ai giocatori: perché non boicottare i social e vedere qual è l’impatto”, le parole di Neville.

Twitter: “Non c’è spazio per il razzismo”

E finalmente, forse anche a causa della “minaccia” di Neville, ora qualcosa sembra muoversi visto che le delegazioni di Manchester United e Twitter si incontreranno nei prossimi giorni per discutere degli insulti razzisti rivolti via social a Paul Pogba. Lo riportano gli inglesi di “Sky Sports”. “Mostreremo quello che stiamo facendo contro gli insulti razzisti verso i giocatori nel Regno Unito – fa sapere un portavoce della piattaforma – Abbiamo sempre mantenuto un dialogo aperto e salutare con i nostri utenti ma sappiamo di dover fare di più per proteggerli e non può esserci spazio per il razzismo”. Accolto, dunque, l’appello degli altri calciatori dello United, Maguire e Rashford, che avevano chiesto l’intervento di Twitter per stoppare gli insulti contro il compagno di squadra.